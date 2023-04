Quadruple homicide dans l’Idaho: Les avocats de Kohberger pensent qu’une survivante peut l’innocenter

Bethany Funke (tout à droite) et Dylan Mortensen (tout à gauche) ont survécu au massacre qui a coûté la vie à leurs quatre amis.

Elle a survécu à l’horreur, mais son cauchemar est loin d’être fini. Bethany Funke se trouvait dans la maison qu’elle louait avec d’autres étudiants à Moscow (Idaho) quand quatre de ses amis ont été sauvagement tués. Pour une raison encore mystérieuse, la jeune femme de 21 ans et sa camarade Dylan Mortensen ont été épargnées par l’agresseur. Et récemment, l’étudiante a eu la désagréable surprise d’apprendre qu’elle allait peut-être devoir témoigner pour la défense de Brian Kohberger, le seul et unique suspect dans cette affaire.