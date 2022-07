Statistiques : Les avortements sont en baisse à Genève

Un peu plus de mille (1040) interruptions volontaires de grossesse (IVG) de femmes domiciliées dans le canton ont été comptabilisées à Genève en 2021. Il s’agit d’une diminution de 8% par rapport à l’année précédente. Ces taux sont les plus faibles observés depuis le début des relevés, en 2007. Le taux d’IVG est ainsi passé de 10,9 à 10,1 pour 1000 femmes âgées de 15 à 44 ans à Genève; soit le plus élevé de Suisse. Concernant l’âge des femmes qui avortent, 55% avaient moins de 30 ans. Par ailleurs, six IVG sur dix ont été menées par prise de médicaments.