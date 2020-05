Actualisé 22.04.2020 à 09:05

Les backstages du confinement #6

En plein confinement, nous avons rencontré virtuellement Guillaume Noyé coordinateur de l'ASMV.

de dgn

En cette période de Coronavirus et suite aux ordonnances du Conseil Fédéral, nous n'avons malheureusement plus d'événements à promouvoir. Nous sommes donc allées à la rencontre (virtuelle bien sûr, au vu des recommandations sanitaires) des festivals, salles de concert, artistes et professionnel-le-s de l'événementiel afin de savoir comment ces personnes qui travaillent dans l'ombre toute l'année vivent cette période depuis l'intérieur.

Annulation du festival Voix de Fête, fermeture du Chat Noir, l'ASMV a été durement touchée par les mesures de précaution du Conseil Fédéral. Après des premières semaines très intenses, à éteindre des incendies, les regards se tournent vers l'avenir et la reprogrammation des concerts annulés. Aujourd'hui, le Chat Noir se réinvente en ligne: petits concerts, blind-tests et recettes de cocktail.

BONUS: Voilà quelques questions (et réponses) qui sont malheureusement restées sur la table de montage mais qu'on avait quand même envie de partager avec vous:

Est-ce que tu t'es lancé un challenge pour cette période et si oui, qu'est-ce que c'est?

«Je me me suis lancé un challenge : Je fais une story par jour où je présente en quelques mots un livre, une série, un film,... C'est un petit truc que je fais tous les matins, qui me prend deux-trois minutes. Et j'apprécie parce que ça me fait revisiter ma bibliothèque, mes films, etc...»

C'est quoi la première chose que tu vas faire quand ce sera fini?

«Je vais aller voir ma mère, parce qu'elle est à l'étranger, c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs, et j'aurai pas pu la voir depuis plusieurs mois.»

Une recommandation perso pour le confinement?

«J'en aurais PLEIN, parce qu'en faisant mes stories ça m'a ouvert pas mal d'idées. Pour les courageux, je leur conseille de jouer à The Last of Us, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps mais il est un petit peu angoissant… Et sinon en ce moment je suis en train de relire l'intégrale de Blueberry, il y a 20 tomes et c'est une oeuvre magistrale de la bande-dessinée.»

On a cherché pour vous les liens des recommandations de Guillaume :

Jeu : «The Last of Us»

Bande-dessinée : «Blueberry»

En attendant notre prochaine capsule, on ne le dira jamais assez mais : Suivez à la lettre les recommandations de l'OFSP et restez chez vous - De cela dépend le fait que vos festivals, concerts et événements sportifs préférés puissent reprendre le plus vite possible!

