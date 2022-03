Les Bafta auraient renvoyé Will Smith après la gifle

L'affaire de la gifle : Les Bafta auraient «renvoyé» Will Smith après la baffe

Les récompenses du cinéma britannique ont indiqué ne tolérer «aucune forme de violence».

Peu après, c’était au tour des Bafta d’y aller de leur commentaire. Comme lors des Oscars, Will Smith y a été sacré meilleur acteur pour «La méthode Williams», le 13 mars dernier. «Nous ne tolérons aucune forme de violence», a déclaré la British Academy au «Hollywood Reporter». Et d’ajouter que si un tel incident s’était déroulé lors des Bafta Awards, Will Smith aurait été escorté hors du bâtiment et n’aurait pas reçu son prix. «C’est juste une ligne rouge complète pour nous», a conclu l’Académie britannique sur «THR».