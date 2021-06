Genève - Les bains des Pâquis s’offrent deux nouveaux solariums 

Alors que les températures augmentent, la question de l’accès au lac et, plus généralement à l’eau, se fait plus présente à l’esprit des genevois. Une préoccupation partagée par les pouvoirs publics, comme ils l’ont exprimé vendredi lors de l’inauguration de deux nouveaux pontons en bois aux bains des Pâquis. «Le Département du territoire porte un intérêt majeur à l’accès à l’eau, a ainsi déclaré Gilles Mulhauser, directeur général de l’Office cantonal de l’eau. Nous savons qu’il y a, et qu’il y aura dans le futur, un besoin de se rafraîchir». Le Canton a ainsi mis de sa poche quelque 250’000 fr. dans la construction de ces deux solariums qui jouxtent les bassins des bains, côté rade.