France

Les Balkany vont se pourvoir en cassation

Patrick et Isabelle Balkany, condamnés respectivement à 5 et 4 ans de prison en France, ont décidé de faire appel, mardi.

Patrick Balkany et son épouse risquent la prison.

Patrick et Isabelle Balkany, anciennes figures de la droite française, condamnés en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, ont formé mardi un pourvoi en cassation, a-t-on appris après de leurs avocats, confirmant une information du «Monde» .

Dix ans d’inéligibilité

Sanctionnant «un système parfaitement ancré dans le couple» et dont il a retiré au fil des années des «avantages substantiels», la cour d'appel avait jugé les Balkany coupables d’avoir dissimulé quelque 13 millions d'euros d’avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse sur l’île de Saint-Martin et Dar Guycy à Marrakech, masquées par un chapelet de sociétés offshore.