Etats-Unis : Les ballons «espions» chinois, perfectionnés et difficiles à abattre 

États-Unis : Les ballons «espions» chinois, perfectionnés et difficiles à abattre

Guidé par l’intelligence artificielle

L’expert explique qu’avec les progrès de l’intelligence artificielle (IA), il est désormais possible pour un ballon de se diriger en changeant simplement d’altitude afin de parvenir à un point idoine pour trouver un vent le poussant vers la destination désirée. Avant cela, il fallait soit le diriger du sol avec un câble, «soit vous le lancez, et il va où le vent l’emporte», précise William Kim.

Des avantages par rapport aux satellites

Selon William Kim, les satellites sont de plus en plus vulnérables aux attaques terrestres et spatiales. Les ballons, eux, présentent de multiples avantages, à commencer par leur capacité à échapper aux radars.

«Ils sont faits en matériaux qui ne réfléchissent pas la lumière, ils ne sont pas en métal. Donc même s’ils peuvent être plutôt gros, les détecter sera une difficulté.» S’ils sont assez petits, les dispositifs d’espionnage et la charge utile de ces aéronefs peuvent même passer inaperçus.