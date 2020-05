Espagne

Les bambins ont enfin pu mettre le nez dehors

Enfermés depuis six semaines, les petits Espagnols se sont offert dimanche une première sortie hors de leurs quatre murs. Un vrai bonheur!

Grâce à l'assouplissement du plus strict confinement en Europe, imposé le 14 mars, les petits Espagnols ont enfin pu prendre l'air dimanche, après avoir passé six semaines à la maison.

C'est le cas de Hugo, 5 ans et demi, habitant de Castellón, dans l'est du pays: «J'étais tout excité. C'était cool d'aller dehors. Mais je n'ai pas aimé porter un masque. Ça me grattait.» Voir leur fils heureux est un grand soulagement pour ses parents. «C'est un bon début qu'il puisse sortir un peu. Mais on sent que ce qui lui manque le plus, c'est de faire le fou avec ses copains», partage Paula, sa maman.