Mariage pour tous: Les banques de sperme se préparent à une forte demande

Trouver des donneurs n'est pas une tâche facile, relève la «SonntagsZeitung». «Nous devons travailler avec soin et ne pas baisser nos exigences», explique ainsi Peter Fehr, directeur de l’«OVA FIV Clinic» de Zurich. Il a toujours une liste avec une centaine de donneurs potentiels. Or, tous ne conviennent pas. Le sperme des candidats est d'abord soumis à divers tests pour évaluer son nombre de spermatozoïdes et sa qualité. Les donneurs potentiels sont aussi soumis à des examens médicaux pour détecter des maladies génétiques fréquentes. Et leur mode de vie et leur personnalité sont passés au crible. Seuls les frais liés aux examens et au temps passé à les effectuer sont payés.