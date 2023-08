Les banques jugent les critiques de Monsieur Prix trop faciles

Les banques adaptent leurs tarifs en fonction de leurs propres choix, et non sous la pression des autorités, font-elles savoir.

Du côté de Raiffeisen, par exemple, on remarque que les frais ne doivent pas être analysés hors de tout contexte. «Une majorité des clientes et clients sont des sociétaires bénéficiant d'une tenue de compte gratuite et d'autres conditions spéciales et d’avantages exclusifs, tels que des cartes de ski et des billets pour des événements à prix réduit, ainsi que de l'entrée gratuite dans plus de 500 musées», dit son service de presse. Pour les autres clients, «les frais ont augmenté dans certains domaines au cours des dernières années», reconnait la banque. Mais ces hausses «reflètent la gamme de prestations qui ont été développées ces dernières années, par exemple dans l'e-banking».