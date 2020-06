Coronavirus

Les banques suisses devront serrer les dents

Touchés par la crise sanitaire, les établissements helvétiques vont faire face à des turbulences, mais leur existence n’est pas menacée, estime la BNS.

Selon la BNS, UBS et Credit Suisse sont bien positionnés pour traverser les difficultés sans écueil majeur.

En attendant que l'économie mondiale panse ses plaies et reprenne un cours normal, les banques suisses devront serrer les dents, selon la BNS. Ce sera notamment le cas pour UBS et Credit Suisse. Au premier trimestre, les deux géants ont montré des signes de fébrilité, avec une augmentation des provisions pour pertes de crédit et des actifs pondérés au risque.