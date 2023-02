Finance : Les banques timides pour verser des intérêts à leurs épargnants

Dès le 1 er février, PostFinance, mais aussi la BCV et UBS verseront des intérêts sur les comptes épargne.

Les unes après les autres, ces dernières semaines, les banques annoncent qu’elles verseront de nouveau des intérêts sur l’épargne de leurs clients. Par exemple, dès ce 1 er février, PostFinance octroie 0,4% d’intérêts sur les premiers 25’000 francs d’épargne. À la Banque cantonale vaudoise, le taux passe à entre 0,1 et 0,3% (jusqu’à 100’000 francs). À UBS, qui a annoncé mardi un bénéfice de 7,6 milliards en 2022, ce sera aussi relativement faible, avec 0,1% sur les comptes épargne et 0,3% sur les comptes troisième pilier.

Une prudence sur le long terme

Avec les taux actuellement proposés, les intérêts que recevront les clients se compteront en dizaines voire en centaines de francs, pas assez pour que ceux-ci soient tentés de changer de banque. Mi-janvier, le «Le Matin Dimanche» rappelait que les banques faisaient preuve de prudence et qu’il fallait analyser la situation sur le plus long terme. De plus, elles rappelaient que, quand les taux d’intérêt étaient négatifs, elles ne les avaient pas répercutés sur leurs clients, sauf en augmentant parfois les frais bancaires.