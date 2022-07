Pénurie d’énergie : Les barrages suisses, une réserve d’électricité fragile

Les lacs de retenue doivent assurer l’approvisionnement de courant en Suisse durant les mois d’hiver. Mais l’eau pourrait faire défaut cette année.

Face à la hausse des prix de l’énergie et les pénuries annoncées à cause de la situation internationale, les barrages suisses ne suffiront pas pour assurer l’approvisionnement en électricité en Suisse l’hiver prochain. L’inquiétude se confirme selon l’hebdomadaire «Schweiz am Wochendende», qui cite ce samedi la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le président de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), Werner Luginbühl.