La situation est on ne peut plus claire: les barrières du passage à niveau de la gare de Roggwil (BE) sont baissées et le signal lumineux clignote. Le train approche. Pourtant, un homme âgé traverse les voies avec son petit-fils. La séquence a été filmée et postée sur Tiktok. Sans grande surprise, les réactions n’ont pas tardé à fuser. «Irresponsable», «Totalement inconscient» ou encore «Il a totalement perdu la tête» peut-on notamment lire dans les commentaires.