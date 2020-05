Actualisé 01.05.2020 à 18:35

Réouvertures dès le 11 mai

Les bars et cafés devraient aussi pouvoir accueillir des clients

L’incertitude et la confusion règnent dans les milieux romands concernés depuis l’annonce des assouplissements faite par la Confédération. Explications.

de Frédéric Nejad Toulami

Les tenanciers de bars sans restauration se demandent s’ils sont concernés officiellement par l’assouplissement annoncé. Keystone

«Les restaurants pourront ouvrir à partir du 11 mai», à condition de respecter certaines conditions strictes: aucun client ne consomme debout, pas plus de quatre personnes par table, espacées l’une de l’autre de 2 mètres. Cette annonce de déconfinement progressif faite mercredi 29 avril par le Conseil fédéral n’est pas passée inaperçue parmi les acteurs concernés, frappés de plein fouet par la crise liée au Covid-19 et l’obligation de fermer dès la mi-mars. Sauf que cette décision fédérale plonge professionnels de la branche et politiciens dans l’incertitude.

«C’est quoi exactement un «restaurant»? s’interroge le Vaudois Antoine Piguet. Gérant d’un bar et d’un café-restaurant, et vice-président de GastroLausanne, il souligne que la qualification de ces établissements publics relève de la compétence cantonale. «Comment le Conseil fédéral peut-il prendre une telle décision sans donner des catégories? Dans le canton de Vaud, notre archaïque et mauvaise loi sur les auberges et débits de boissons (Ladb), modifiée dans la douleur au Grand Conseil en 2015, en désigne 14 différentes», s’agace-t-il. Diverses licences sont en effet attribuées aux établissements publics vaudois, avec des droits et statuts divers: bar, buvette, café-restaurant, night-club, licence particulière, etc…

Contradictions dans l’interprétation

La question qui demeure est: est-ce que les bars, simples cafés et pubs pourront aussi ouvrir à partir du 11 mai? Le site de l’Administration fédérale indique que les «bars, discothèques et boites de nuit demeurent fermés». Mais certains patrons de bars annoncent d’ores et déjà leur réouverture sur les réseaux sociaux, alors que d’autres sondent les instances politiques et s’inquiètent déjà des conditions sanitaires à suivre. Tandis que l’association GastroVaud annonce dans un média ce vendredi que la situation est clarifiée car les lieux avec uniquement une licence «bar» demeureront portes closes, 20minutes.ch a interrogé le Département vaudois de l’Économie. Après concertation, Denis Pittet, porte-parole du Conseiller d’État Philippe Leuba, dévoile leur interprétation «sous réserve de modifications officielles de l’Ordonnance fédérale qui pourraient intervenir la semaine prochaine».

Cas par cas vaudois, pour l’instant

Vaud ne fait pas de distinction entre restaurants et bars. Pour autant que les directives et le plan de protection requis soient conformes, ça signifie pour l’heure avec une transposition en droit cantonal vaudois:

- Pour les hôtels avec restauration: la partie restaurant s’ouvre au public

- Idem pour les cafés-restaurants et les tea-rooms

- Les bars et café aussi «sous réserve fédérale»

- L’agritourisme (caveaux, chalets d’alpage, tables d’hôte et gîtes ruraux): «a priori oui, sous réserve des textes fédéraux définitifs»

- Salon de jeux: «plutôt non en l’état»

- Les discothèques et night-clubs restent fermés.

Le flou règne aussi à Genève