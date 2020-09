Zurich : Les bars et clubs gagnent en densité si le masque est porté

L’Exécutif zurichois assouplit les règles sanitaires dans les établissements publics nocturnes qui, au lieu de 100 personnes maximum, peuvent désormais en accueillir 300. A certaines conditions.

Depuis la fin août, seuls les établissements disposant d’une surface extérieure suffisante étaient autorisés à accueillir jusqu’à 300 personnes dont 100 dans leur espace intérieur. L’arrivée de températures plus fraîches et les expériences faites jusque-là ont incité le Conseil d’Etat zurichois à assouplir la règle en y ajoutant l’obligation de porter un masque à l’intérieur, indique-t-il ce jeudi.

Pour les évènements rassemblant plus de 100 personnes dans un espace intérieur et plus de 300 personnes, espaces intérieur et extérieur confondus, le port du masque est désormais obligatoire dans le canton de Zurich, si la distance minimale ne peut être garantie.