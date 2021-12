Nouvelles mesures sanitaires – Les bars et clubs se préparent à refouler les non-vaccinés ou non-guéris

Genève ayant durci ses mesures lundi dernier, certaines des décisions annoncées ce vendredi, par le Conseil fédéral, ne pourront pas s’appliquer, la règle voulant que si un Canton va plus loin que la Confédération, c’est son plan sanitaire qui s’applique. Ainsi, les bars et les restaurants genevois n’auront pas à choisir s’ils veulent refouler leurs clients non vaccinés ou non guéris car l’obligation de consommer assis et d’y porter le masque fait partie des mesures prises par le Canton. En revanche, les clubs pourront l’envisager, mais craignent les conséquences. «Cela va être un choc pour le monde de la nuit, car beaucoup de jeunes ne sont pas vaccinés», s’inquiète Jean-Marc Humberset, patron du Moulin rouge et du Point Bar Club. «Environ 20% de notre clientèle a recours aux tests avant de venir. Ce changement va donc peser sur le chiffre d'affaires.»