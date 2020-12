Nouvel épisode de l’interminable feuilleton sur la réouverture des établissements publics. Le 25 novembre, les autorités vaudoises annonçaient la bonne nouvelle aux restaurateurs, qui ont pu reprendre du service le 10 décembre. Quelques jours plus tard, on apprenait que les bars qui ne proposent pas de plats cuisinés n’étaient pas concernés par cette réouverture.

«Ping-pong de directives»

GastroVaud a alors demandé au Canton de revoir ses mesures, insistant sur le bon respect des mesures sanitaires. «Ce n’est pas la licence qui va faire qu’un client ou un restaurateur va mieux appliquer les normes imposées, d’autant plus si on autorise un changement de patente provisoire», continue Gilles Meystre.

Bonne nouvelle pour les tenanciers de bars, qui ont pu rouvrir leurs portes, un peu dans la précipitation. «On est d’abord tombés sur l’info sur Facebook, avant de recevoir un appel mardi matin pour nous dire qu’on pouvait ouvrir le soir-même», raconte Arnaud Piolino, qui dirige le Lapin Vert à Lausanne. Le patron s’est alors réjoui d’accueillir à nouveau ses clients. «On est évidemment contents de pouvoir ouvrir, même si on est étonnés devant un tel ping-pong de directives, où un jour on nous dit oui et l’autre non, ce n’est pas très rassurant.»