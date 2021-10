Hockey sur glace – Les bases expliquées aux très nuls

Depuis le 4 décembre 2018, la ville de Seattle sait qu’elle va avoir une nouvelle franchise de NHL. Ce n’est pas pour autant que les habitants de la région se sont mis à aimer et à comprendre le hockey sur glace. C’est en tout cas ce que semble penser le Seattle Times, le plus grand quotidien des lieux.

Celui qui inscrit le plus de buts gagne

Il est bien d’expliquer qu’un match de hockey se joue en trois périodes de 20 minutes, avec six joueurs dans chaque équipe. Mais est-ce bien utile de préciser le but du jeu: «Marquez des buts en utilisant des cannes de hockey pour envoyer un palet dans le filet en évitant le gardien de but de l’équipe adverse. Celui qui inscrit le plus de buts gagne.»