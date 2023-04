À 14 ans, Eric Kilburn chausse du 23 US et ne trouve plus chaussure à son pied. Ce joueur de football américain a de plus grands pieds que le Shaq, qui lui est venu temporairement en aide.

Sports US :

Sports US : Les baskets de Shaquille O’Neal sont trop petites pour ce garçon

Eric Kilburn pose avec le choix de chaussures que lui ont fait parvenir Shaquille O’Neal et Reebok

Shaquille O’Neal est connu comme le joueur ayant évolué en NBA qui a les plus grands pieds. Il chausse du 22 US, ce qui correspond à une pointure de 63 en Europe.

Eh bien, Eric Jr Kilburn devrait porter du 23 US pour se sentir à l’aise. Lorsqu’il est né en 2008, le médecin qui l’a accouché a dit à ses parents qu’il n’avait jamais vu un bébé avec des pieds de cette taille. Son impression s’est bel et bien confirmée.

Le 22 est déjà trop petit

Les chaussures du jeune Américain de 14 ans – le 22 US qu’il porte aujourd’hui, mais qui ne lui va plus vraiment – mesurent près de 30 centimètres de la pointe au talon. La famille Kilburn ne trouve plus de chaussures à acheter, ni en magasin, ni en ligne.

Ayant entendu parler de cette histoire, Reebok et Shaquille O’Neal ont contacté Eric pour lui signifier qu’ils avaient encore quelques paires de baskets 22 US en stock et qu’ils étaient prêts à les lui faire parvenir. Ce qui a été fait. Un beau geste, mais pas suffisant!

Under Armour et Puma sur les rangs

Un ami du jeune garçon s’est mis dans l’idée de l’aider et a créé une cagnotte participative afin que les fonds récoltés lui permettent d’acheter des souliers adaptés à sa taille et à sa forme de pied: sur mesure, ils coûtent 1500 dollars. Le cas d’Eric a également été médiatisé et les dons sont montés jusqu’à 20 000 dollars.

«J’ai pris conscience du pouvoir des médias et de la générosité des gens. C’est vraiment merveilleux», a déclaré la maman Rebecca Kilburn, expliquant qu’elle a également reçu des messages de grands fabricants de chaussures, dont Under Armour et Puma, proposant de fabriquer des chaussures personnalisées pour son fils.