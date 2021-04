Fribourg/Vaud - Les bastons accouchent d’amendes salées

La présente bagarre s’inscrit dans une liste de nombreux affrontements. En octobre 2019, lors de la Bénichon d’Attalens, une énorme rixe avait éclaté, impliquant une trentaine de jeunes, entre la bande locale et un groupe de Vaudois venus en découdre. Deux policiers avaient été blessés. À la mi-mai 2020, c’est dans un bus, à Corsier-sur-Vevey (VD), qu’ils se sont bastonnés. L’un des jeunes avait fini à l’hôpital et cinq autres en détention provisoire. Et, début février 2021, une nouvelle bagarre avait eu lieu à la gare de Palézieux. À l’arrivée de la police, les belligérants s’étaient disséminés en train et en bus. Au moins un jeune avait été blessé à la tête et avait dû être conduit à l’hôpital.