Espagne : Les bâtiments publics peuvent dire adiós à la clim’ réglée sous 27 °C

Pour réduire sa facture d’électricité, le gouvernement espagnol limite l’utilisation des climatiseurs dans les bureaux de l’administration et encourage ses fonctionnaires au télétravail.

S’affranchir du gaz russe

La Commission européenne a présenté mi-mai un plan de 210 milliards d’euros prévoyant un essor des énergies renouvelables et d’importantes économies d’énergie afin de s’affranchir «le plus vite possible» des importations de gaz russe, en réaction à la guerre en Ukraine. Dans le cadre de ces efforts, plusieurs États membres ont d’ores et déjà annoncé des mesures concernant les bâtiments publics, à l’image de l’Italie, qui a prévu elle aussi de baisser le chauffage et de réduire la climatisation dans les écoles et administrations.