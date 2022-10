Innovation alimentaire: Les bâtonnets de poisson de laboratoire arrivent dans vos assiettes!

Bluu Seafood, une société de technologie alimentaire basée à Lübeck, est la première en Europe à s’être spécialisée dans la production commerciale de poisson à base de cellules. Les produits à base de poisson sont prêts à être commercialisés et n’attendent plus qu’une autorisation.

Bâtonnets et croquettes de poisson, tartare et pavés de de saumon issus de cultures cellulaires doivent contribuer à assurer l’approvisionnement futur des hommes en protéines animales et pourraient se retrouver dans nos assiettes dès 2025.