Baseball : Les «battes de bière» envahissent les stades de baseball

Bière et sport font plutôt bon ménage, en tout cas si l’on en croit les spectateurs. Aux États-Unis, le phénomène des «battes de bière» séduit de plus en plus de clubs et de fans.

D’après les fans d’un club de division mineure, le nombre de battes de bière ingurgité leur a fait oublier de compter le score. Twitter: @LansingLugnuts

Un coup marketing qui dépasse les attentes. Depuis qu’ils ont reçu l’autorisation de rejouer après l’arrêt imposé par le Covid, les Pelicans de Myrtle Beach ont trouvé comment ravir leurs supporters, selon le site «ballecourbe.ca».

Le staff de l’équipe qui évolue dans une ligue mineure de baseball a décidé de proposer des «Beer Bats» – des «battes de bière» en français. Un coup de génie, aux vues du résultat, qui a encore été boosté lors de son lancement, le remplissage de son verre ne coûtant qu’un dollar.

Les réseaux sociaux ont ensuite fait le travail. Beaucoup d’internautes ont cherché à se procurer ces verres insolites, semblables à des grandes flûtes en forme de leur instrument préféré.

Les Pelicans sont passés proche d’empocher le pactole, mais des questions de licences ont empêché la vente de ces gobelets excentriques sur leur site internet.

Les grands s’y mettent

Plusieurs supporters d’autres clubs ont aussi apprécié l’idée et ont interpellé les responsables de leurs équipes en ligne. Vendredi, les Dodgers d’Oklahoma, qui évoluent en Ligue Majeure de baseball (MLB), la plus haute division américaine, ont annoncé le lancement de la batte de bière à leurs couleurs.

Il semble que le moment où tous les clubs proposeront ce type d’article n’est qu’une question de temps, vu l’engouement provoqué dans les stades qui l’ont adopté. Et c’est déjà bien parti!