France : Les bébés congelés ne sont pas morts de cause naturelle

Les deux petites filles retrouvées dans un congélateur, jeudi dernier, dans le sud de la France, sont nées et ont respiré, révèle l’autopsie. L’une d’elles a subi un traumatisme crânien.

L’autopsie a montré qu’il s’agissait de deux fillettes, qui sont nées et ont respiré. «Les deux enfants étaient viables, ce n’étaient pas des enfants mort-nés», a poursuivi la procureure d’Avignon. Elle a insisté sur le fait que leur mort n’est «pas d’origine naturelle»: sur un des deux bébés, «un traumatisme crânien et intracrânien» a ainsi été constaté et serait à l’origine de la mort. Mais «on ne sait pas s’il s’agit de violences, d’une chute, d’un défaut de soin ou d’autre chose», a précisé Florence Galtier.