20 ANS DE ROMANCE : Les Beckham au bord du divorce? Le cliché qui fait taire la rumeur

Selon les tabloïds britanniques, il y aurait de l’eau dans le gaz entre Victoria et David Beckham. L’ancienne Spice Girl a publié un cliché d’elle et son mari pour mettre fin à la rumeur.

Faux, si l’on en croit le cliché posté sur Instagram sur le compte de Madame Beckham. La chanteuse devenue créatrice de mode y prend la pose sur les genoux de l’ancien joueur de Manchester United. Lui porte un bonnet de père Noël et une chemise à carreaux, façon bûcheron. Sur cette tendre photo, Victoria porte un sweat avec «All I want for Christmas is David Beckham» (Tout ce que je veux pour Noël est David Beckham).