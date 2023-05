Suisse: Les bénéfices réalisés grâce à la guerre en Ukraine divisent

Le groupe genevois Vitol, plus grand négociant de pétrole au monde, a enregistré en 2022 un bénéfice de 15 milliards de dollars, soit autant que les bénéfices cumulés des six années précédentes, dénonce une alliance.

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) ne veut pas imposer temporairement les bénéfices exceptionnels réalisés par des entreprises suisses grâce à la guerre en Ukraine. Elle a dit non par 15 voix contre 10 à une initiative parlementaire en ce sens du conseiller national Balthasar Glättli (Verts/NE) qui visait notamment les firmes actives dans le négoce des matières premières.

L’alliance pour un impôt sur les bénéfices de guerre, qui regroupe des organisations de la société civile, des associations et des ONG, n’a pas manqué de réagir face à ce refus. «La commission manque l’occasion d’assumer pleinement la responsabilité de la place suisse de négoce de matières premières et son rôle dans la guerre en Ukraine», a-t-elle dénoncé.

Des bénéfices «tout simplement illégitimes»

Elle a rappelé qu’avant le début de la guerre, plus d’un tiers des revenus de l’État russe provenait du commerce du pétrole et du gaz. Et «en raison de la spéculation boursière, des pénuries, des difficultés logistiques et des sanctions, les prix des matières premières se sont envolés à tel point que des groupes locaux comme Glencore ou Cargill ont réalisé des bénéfices de crise leur rapportant plusieurs milliards», a-t-elle souligné.