Guerre en Ukraine: Les bénéficiaires du statut S en Suisse voudraient travailler davantage

Près de 4500 francs par mois

Au cours de la période sous revue, le taux d’occupation moyen des personnes en quête de protection qui avait trouvé un boulot a été de 70%: 46% travaillaient à plein temps, 98% avaient un contrat et 2% travaillaient en indépendants. L’étude permet aussi de connaître le salaire mensuel moyen standardisé (un douzième du salaire annuel brut à un taux d’occupation de 100%). Pour les personnes bénéficiant du statut S, ce salaire mensuel se montait en moyenne à 4477 francs. Vingt-quatre pour cent des bénéficiaires du statut S exerçant une activité lucrative ont gagné un salaire brut situé entre 3000 et 4000 fr. et 17% entre 4000 et 5000 fr. Environ 12% ont eu des revenus supérieurs à 5000 fr. et 14% inférieurs à 1000 fr.