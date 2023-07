Attaques de loups: Les bergers de certaines régions ne protègent pas assez leurs troupeaux

Plus de loups, moins d’attaques grâce à la prévention

Les statistiques actuelles montrent une baisse des attaques de loups depuis le début de l’année. Saint-Gall et Glaris affichent une nette diminution. Idem en Valais et aux Grisons où, en 2022, plus de 1800 animaux de rente avaient été tués par les prédateurs. Et le nombre de victimes varie selon les régions, plus ou moins enclines à mettre en place des protections: les 46 attaques enregistrées à mi-juillet en Valais ont fait 142 victimes depuis le début 2023 – seules 13 étaient dans un troupeau protégé. Les autres ne l’étaient pas ou ne pouvaient pas l’être. Aux Grisons, les 17 attaques enregistrées n’ont fait que 37 victimes.