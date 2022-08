Crise du gaz : Les Berlinois se ruent sur le charbon en prévision de l’hiver

«Un tel rush en été, tout ce monde qui veut du charbon, on n’avait jamais vu ça», confie Frithjof Engelke, un fournisseur berlinois des pierres noires devenues denrées rares dans la capitale. La pénurie redoutée de gaz russe dans le sillage de la guerre en Ukraine a provoqué un engouement inattendu des particuliers pour ce mode de chauffage malgré sa nocivité.

Il faut prendre les commandes, organiser les livraisons en camion – programmées jusqu’au mois d’octobre – et préparer les produits pour ceux qui viennent directement acheter leurs combustibles dans son entrepôt. Par une chaude journée d’août, il pèse et ensache du charbon en vrac dans la poussière et le vacarme de sa machine de remplissage, puis dispose les sacs sur des palettes, en attendant les clients.