Football – Les Bernois d’Yverdon font la différence

Winterthour a posé le genou à terre au Stade municipal. Les espoirs prêtés par Young Boys Lewin Blum et Shkelqim Vladi ont marqué et YS peut poursuivre son parcours admirable (2-1).

Avec cette victoire sur Winterthour, Mirko Salvi et le FC Yverdon grimpent momentanément à la 7e place du classement de Challenge League. Claudio Thoma/freshfocus

La journée de Marco Degennaro a commencé tôt, s’est terminée tard et n’aurait pu se dérouler plus parfaitement. Devenu en début d’après-midi membre du comité de la Swiss Football League, le directeur général d’Yverdon Sport a ravi un honneur que le club attendait depuis plus de dix ans. Pour fêter ça, l’équipe nord-vaudoise a sorti trois quarts d’heure de son plus beau récital.

C’était le leader Winterthour en face? Il fallait le dire vite… D’un extérieur du plus bel effet, Lewin Blum a pourtant été le seul à faire progresser le score en faveur d’YS avant le thé (15e). Une preuve de plus au passage que la phalange bernoise des Verts s'aguerrit à vitesse grand V et se plaît au Stade municipal. Au rayon des occasions, Yverdon a revisité sa palette. Du penalty raté par Steve Beleck à la frappe de Silva sauvée sur la ligne, les locaux avaient de quoi s’en vouloir à la pause.

Une équipe aux ressources étonnantes

Surtout lorsque Samir Raimzi, bien connu dans le coin après son passage à Xamax, devait remettre les compteurs à zéro (63e). Le premier but dans le jeu concédé par Yverdon en Challenge League depuis huit matches? Toujours pas, puisque le Zurichois devait profiter d’un penalty. Reste qu’Yverdon souffrait, reculait et ne pouvait se plaindre de la sentence. La stat, toujours plus folle, tenait à un fil.

Sauf que cette équipe possède définitivement des ressources étonnantes. Il y a déjà eu cette mine de la révolte signée Silva, qui aura probablement laissé un bleu sous les gants de Raphael Spiegel. Puis, dans la foulée, la frappe de Shkelqim Vladi. Elle aurait pu mourir sur le poteau pour ajouter à la frustration des hommes d’Uli Forte. Elle a préféré s’en servir pour achever sa course au fond des filets… et la journée de Marco Degennaro de la plus belle des manières.