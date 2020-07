Bâle

Les besoins des femmes ignorés par les chercheurs

Le modèle privilégié pour concevoir produits et services est un homme, avec des effets parfois graves. Une élue veut agir.

Pour quelle raison une femme a-t-elle froid au bureau et doit-elle faire la queue aux WC? Parce que lors de la conception d’un équipement ou d’un système, ses concepteurs l’imaginent typiquement pour des hommes de 40 ans et 70 kg. Dans un espace climatisé, la température est en moyenne inférieure de 5 degrés à celle idéalement supportée par le métabolisme féminin. Quand aux files aux toilettes, elles sont liées à l’ignorance des besoins des utilisatrices, qui doivent s’y déshabiller, s’y asseoir et y passer 2,3 fois plus de temps que les hommes... dans un espace de même dimension que celui dévolu aux messieurs.