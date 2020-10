Suisse : Les betteraviers veulent le retour provisoire du «Gaucho»

L’enrobage des semences de betteraves aux néonicotinoïdes est interdit depuis le 1er janvier 2019 en Suisse et dans l’UE. Mais des producteurs d’une dizaine de pays de l’Union européenne ont bénéficié d’autorisations d’urgence.

A cause de la jaunisse virale, véhiculée par un puceron, les pertes de rendement s’élèvent de 30% à 50%, a indiqué à Keystone-ATS Josef Meyer, président de la Fédération suisse des betteraviers (FSB). Les pucerons ne causent pas les plus grands dégâts, mais ils véhiculent un virus qui provoque un jaunissement des plantes. Une partie de la Suisse alémanique et toute la Suisse romande sont touchées, constate la FSB.

Lutte autour des néonicotinoïdes

«Tueur d’abeilles»

La ministre assume

«Quand on doit décider si on garde ou pas une filière, il faut l’anticiper. Or jusqu’à peu de temps, on pensait qu’il y avait des alternatives; on se rend compte qu’elles ne fonctionnent pas. Et donc sur cette petite partie d’utilisation des néonicotinoïdes, on fait une exception qui va durer très peu de temps, trois ans maximum, et après ça sera terminé».