Ski nordique: Les biathlètes vont-ils finir désarmés?

Le biathlon, ce sport qui passe en boucle sur vos petits écrans en hiver, est-il en danger à cause de la guerre en Ukraine, d'un manque de matières premières et des Américains qui font des réserves, apeurés par une éventuelle restriction future de la part du gouvernement de Joe Biden? Le nombre de licenciés en baisse dans certains pays peut aussi faire partie du problème. Notamment en Norvège, où la mode n'est plus à ce «sport de douaniers». En France, dans cette discipline qui rapporte de nombreuses médailles, ils ne sont que 750 à avoir leur licence de biathlète, contre 350 au Quidditch...

«Je suis inquiet car si on est plus capable de faire tirer nos jeunes avec des munitions, ils vont progressivement se détourner de notre beau sport, a analysé Tormod Rangnes, responsable du club d'Asker, un des plus importants de Norvège et situé à une quarantaine de kilomètres d'Oslo, toujours sur le site ski-nordique.net. Aujourd'hui nous sommes face à un double défi, la perte de licenciés due en partie au Covid, mais aussi ce manque de munitions. Il devient de plus en plus difficile de se faire livrer, les commandes arrivent avec plusieurs mois de retard et ne sont pas honorés dans leur totalité.»

«Il y a plusieurs raisons à cela, a continué le dirigeant scandinave. Déjà, il y a la guerre en Ukraine avec nombre de matières premières utilisées pour nos cartouches qui sont utilisés à cet effet, tout comme la poudre à canon et le plomb. De plus des dizaines de millions d'Américains font depuis quelques mois des réserves de cartouches et de balles. Ils pensent que l'administration actuelle va prendre des mesures plus strictes prochainement. Il faut savoir que près de 400 millions d'armes à feu circulent aux USA et tous les propriétaires font de gros stocks.»