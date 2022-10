Les bibliothèques genevoises ne puniront plus les petits retards

Ville de Genève : Les bibliothèques ne puniront plus les petits retards

Les bibliothèques de la Ville de Genève renoncent à amender les usagers qui rendent leurs livres avec un petit retard. Ainsi que l’expliquent la «Tribune de Genève» et «Le Courrier», l’objectif est de soulager le personnel en lui évitant de faire la police et de ne pas pénaliser les familles pour de petites négligences. Les retards conséquents, en revanche, continueront à être sanctionnés: après quatorze jours, le compte de l’usager se bloque; après 21 jours, une sommation est envoyée; après 42 jours, le retardataire ne peut plus rendre les ouvrages et la facture tombe. Pour cinq livres d’une valeur de 20 francs chacun, elle s’élèvera à 165 francs.