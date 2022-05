États-Unis : Les Biden se recueillent sur le site de la tuerie raciste de Buffalo

Une brassée de fleurs blanches et un signe de croix: le couple Biden s’est recueilli mardi, à Buffalo, où dix personnes afro-américaines ont péri samedi, victimes d’une tuerie raciste.

Le président américain Joe Biden et la première dame américaine Jill Biden visitent un mémorial près d'une épicerie Tops à Buffalo, New York, le 17 mai 2022.

Peu après leur arrivée dans cette ville du nord-est des Etats-Unis, le président américain et son épouse, Jill Biden, se sont rendus près du supermarché Tops, où a eu lieu l’un des pires massacres racistes de l’histoire récente aux Etats-Unis. Sous un soleil éblouissant, ils se sont avancés vers des bouquets, des mots et des bougies amassés au pied d’un arbre, dans un silence troublé seulement par le souffle du vent et le cliquetis des appareils photo.