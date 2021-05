bien-être - Les bienfaits de la randonnée pour votre santé

«La randonnée fait du bien à l’âme et au corps.» Les anciens nous le répétaient quand nous étions enfants. Avec l’arrivée du printemps débute la saison des balades. Enfilez vos chaussures de marche!

Un entraînement

Au cours d’une randonnée, on brûle en moyenne 350 calories par heure. Cette activité fait travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. C’est un excellent exercice pour le système cardiovasculaire, les articulations, les ligaments et les tendons. C’est aussi un moyen de prévenir le surpoids et le diabète tout en régulant la tension artérielle.

L’équilibre

Des sentiers casse-gueule ou boueux, des branches qui traînent par terre: au cours d’une randonnée, nous devons faire face à différents obstacles. Cet un bon moyen d’éprouver son sens de l’équilibre. Le cerveau apprend à mieux faire face à l’imprévu.

Un bol d’air

C’est l’occasion de faire le plein d’oxygène et de vitamine D. Les citadins en profitent de l’air frais des montagnes et remarquent à chaque pas les bienfaits qu’il en résulte.

Amour-propre

Gravir 1000 mètres en une matinée pour admirer le panorama… C’est une sensation indescriptible. C’est aussi un défi personnel. Voir jusqu’où nos jambes pourront nous porter, repousser nos limites physiques. C’est excellent pour renforcer la confiance en soi. Au cours d’une randonnée, on se détend, on oublie le train-train quotidien et on vit complètement l’instant.

Le contact