Les bienfaits d’emmener son chien au travail

Les chiens sont un peu les mascottes de nos bureaux. Ils nous font les yeux doux, nous offrent tout leur dévouement, font fondre le cœur du plus dur des chefs et se laissent caresser et câliner par les collègues sans broncher. Emmener son chien au travail est devenu de plus en plus naturel, surtout depuis la fin du confinement.

La pandémie a changé bien des choses: ils étaient 503’000, en 2020, et sont 544’000 désormais à partager la vie des Suisses. Ce qui ne représentait aucun problème en télétravail peut soulever un certain nombre de défis lorsqu’il s’agit de retourner travailler quotidiennement dans les locaux de l’entreprise. Se pose alors la question de savoir quoi faire de l’animal lorsque la société n’autorise pas les chiens sur le lieu de travail.

Les caresses libèrent de l’ocytocine

De nombreuses études montrent que nos compagnons à quatre pattes exercent un effet positif sur l’environnement de travail: ils réduisent le stress, favorisent la communication et la productivité et permettent aux collaborateurs d’être moins sédentaires. «Ce sont ces petites choses qui font toute la différence. Caresser un animal libère de l’ocytocine, encore appelée l’hormone de l’amour, qui a un effet antistress», explique la psychologue Chrita Hadorn, établie à Berne. Selon elle, un chien met de la vie dans la routine professionnelle et a aussi un effet apaisant.

L’ancien président américain Barack Obama est, lui aussi, un fervent adepte des chiens au bureau. D’ailleurs, du temps où il était à la Maison-Blanche, il célébrait la journée mondiale du «Take your Dog to Work Day», le 23 juin.

Rencontre entre Bo et Sunny, les chiens de l’ancien président des États-Unis, avec le pape François à la Maison-Blanche. INSTAGRAM/OBAMAWHITEHOUSE

Les chiens ne font pas l’unanimité

Nestlé Suisse reconnaît les bienfaits de la présence animale et autorise les chiens au sein de l’entreprise. Il en va de même chez Google, où ils sont affectueusement appelés «Doogler» (association de «dog» et de «Google»). La situation est toutefois différente chez Swisscom ou aux CFF. «Les animaux ne sont pas autorisés dans les bâtiments administratifs des CFF, à l’exception des chiens de service et des chiens guides d’aveugles», déclare la compagnie ferroviaire. Et d’ajouter: «Les CFF ne tiennent pas de statistiques sur les éventuelles demandes de collaborateurs concernant l’autorisation d’amener des chiens sur le lieu de travail.»

Quatre Suisses sur cinq vont travailler avec leur chien Sur un panel de 1000 personnes interrogées dans le cadre d’un sondage réalisé par Mars, en Suisse, deux actifs suisses sur cinq indiquent évoluer sur un lieu de travail cynophile. Au total, quatre propriétaires de chiens sur cinq emmènent déjà leur chien au travail ou envisagent de le faire. La principale raison pour laquelle certains n’emmènent pas ou ne veulent pas emmener leur chien au travail est par peur de déranger leurs collègues. Enfin, plus de 50% des propriétaires de chiens déclarent qu’ils vont ou se rendraient moins souvent sur leur lieu de travail si les chiens n’y étaient pas autorisés. Pour plus d’un tiers des personnes interrogées, le fait de pouvoir ou non emmener son chien au bureau est un facteur déterminant dans le choix d’un emploi. Un facteur qui pèse dans la décision de 45% d’entre eux. Pour 17% des personnes ayant un chien, ce facteur est décisif dans le choix du poste de travail. Les femmes sont plus nombreuses à déclarer qu’un environnement favorable aux chiens influencerait leur choix entre deux emplois comparables.

Certaines personnes considèrent les animaux comme une distraction inutile et malodorante, y sont allergiques ou en ont tout simplement peur. «Il y a certainement de bons arguments contre leur présence. Mais c’est aussi une question d’organisation. De nombreuses entreprises refusent catégoriquement d’en entendre parler et mettent leurs employés devant le fait accompli», explique Chrita Hadorn. Pourtant, un chien au bureau peut, selon elle, contribuer à une ambiance de travail positive. «Les collaborateurs sortent se promener pendant la pause du déjeuner, ce qui peut avoir une influence positive sur la productivité», souligne-t-elle.

Le guide du chien de bureau