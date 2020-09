Les bienfaits des huiles essentielles dans le bain

Comment utiliser les huiles essentielles dans le bain?

Il ne faut jamais ajouter directement les huiles dans le bain, car comme nous le savons tous, l’huile ne se mélange pas à l’eau. Les gouttes entreront en contact avec ta peau et ne seront que partiellement diluées (voir pas du tout), ce qui peut piquer et causer des irritations. Le mieux c’est de diluer 10 à 15 gouttes dans ce qu’on appelle un dispersant que tu trouveras facilement dans ta cuisine. Tu peux par exemple opter pour une cuillère à soupe de miel liquide, un bol de lait entier, ou mélanger tes huiles avec une à deux poignées de gros sel de mer. Tu verses ta préparation dans ta baignoire pleine. Il ne te reste plus qu’à te glisser dans l’eau (idéalement entre 35 et 37,5°C), pendant 20 à 30 minutes.