Suisse : Les biens du Patrimoine mondial de l’Unesco ont attiré les touristes

En 2021, plus d’un demi-million de personnes ont visité les sites et biens suisses inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. La grande majorité des visiteurs étaient Suisses.

En 2021, année marquée par la pandémie de coronavirus et les restrictions de voyage, les biens et sites suisses inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco «se sont affirmés comme des points d’intérêt à ne pas manquer». C’est ce que révèle aujourd’hui la World Heritage Experience Switzerland (WHES), l’association pour la promotion et la mise en valeur du Patrimoine mondial en Suisse.