Les bijoux retournent en enfance

La mode et la nostalgie sont deux éléments qui se combinent souvent. Moschino a, par exemple, voulu rendre hommage à la période de l’enfance. En effet, la marque italienne a présenté, lors de la Fashion Week de New York, une collection enfantine et colorée. Les sacs biberons ou les ceintures hochets faisaient partie des tenues portées par les mannequins. Les bijoux, eux aussi, étaient colorés et en plastique.