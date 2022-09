Les billets pour Muse à Berne, c’est ce matin

Concert à Berne : Les billets pour Muse c’est ce matin

On rappellera que pour son 9e disque, Muse est revenu à son premier amour, un rock puissant, progressif et sans trop de fioritures électroniques. Il donne même dans le metal sur deux morceaux. «Nous avons toujours été très attentifs aux nouvelles technologies. Nous avons beaucoup expérimenté ces dernières années. Là, l’envie commune était de se focaliser sur nos forces et sur ce qui nous définit le mieux: la musique, les guitares, la basse, la batterie», a expliqué le bassiste Chris Wolstenholme, à moustique.be. Le musicien de confier qu’AC/DC, Rage Against The Machine ou encore Jimi Hendrix ont forgé leur éducation. «Ce background metal a toujours été présent dans notre musique, mais on l’entendait peut-être moins sur nos derniers disques qui étaient plus électro. Ces influences sont plus affirmées sur «Will Of The People», a-t-il précisé.