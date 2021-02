Birmanie : Les Birmans dans la rue, internet à nouveau coupé

Les manifestations se sont poursuivies mardi en Birmanie, où des milliers de personnes se sont réunies pour réclamer la démocratie malgré de fortes répressions.

À Rangoun, la plus grande agglomération et la capitale économique, des milliers de personnes s’étaient réunies dans la journée devant les ambassades de Chine et des États-Unis, avec des slogans comme «Dehors le dictateur!» écrits sur des banderoles.