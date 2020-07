Coronavirus

Les bistrotiers sédunois peinent à respecter les mesures de traçage

Collecter et contrôler les coordonnées des clients: les nouvelles mesures de traçage sont jugées souvent «ingérables» par les tenanciers de bars et discothèques de la ville de Sion.

Vendredi soir, à Sion (VS) , dans la plupart des cas, les mesures de traçage édictées pour les bars de nuit et les discothèques , e n vigueur depuis jeudi dans le canton, n ’ ont pas été rigoureusement respectées , comme le révèle «Le Nouvelliste». L es tenanciers ayant l’autorisation d’exploiter leur établissement après minuit et qui ne p euvent pas assurer une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe de personnes doivent, dès 20 heures, collecter les coordonnées de leurs clients et les vérifier au moyen d’une pièce d’identité et d’un «appel de contrôle».