Hockey sur glace : Les Blackhawks n’ont pas soutenu des joueurs abusés sexuellement

Lors des éliminatoires de la Coupe Stanley en 2010, la direction des Blackhawks aurait refusé de déposer un rapport dénonçant deux agressions sexuelles sur deux de leurs joueurs à la police.

L’histoire refait surface actuellement puisqu’un procès a été intenté le mois dernier devant le tribunal de l’Illinois par un ancien joueur des Blackhawks qui est resté anonyme. Ce dernier avance dans la plainte que l’équipe a ignoré ses allégations, ainsi que celles d’un coéquipier, selon lesquelles l’assistant-vidéo Brad Aldrich aurait abusé d’eux sexuellement. Selon lui, l’agresseur lui a aussi envoyé des SMS inappropriés et l’a menacé physiquement, financièrement et émotionnellement pour en tirer des faveurs sexuelles.

Des faits prescrits

Récidiviste

Un an plus tard, au mois d’octobre, il est accusé et reconnu coupable de conduite sexuelle criminelle, après un incident impliquant un joueur de 17 ans qu’il entraînait. Il a toujours avancé que la victime était consentante.

Il a été condamné et a purgé sa peine de 9 mois d’emprisonnement, passant sa période de probation en 2019 et est enregistré en tant que délinquant sexuel dans le Michigan.