Euro 2020 : Les Bleus ont été jusqu'à s'insulter sur le terrain

La défaite des Bleus contre la Suisse à l'Euro a donné lieu à de sérieuses prises de bec sur le terrain. En dehors, des antagonismes entre certains ont été révélés.

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas les meilleurs amis du monde.

Drôle d'ambiance dans l'équipe de France... Si la compétition ratée des Bleus n'a été émaillée d'aucun clash majeur, la défaite aux tirs au but contre la Suisse risque de laisser des traces. Sur le terrain, la tension était palpable entre les joueurs. Les journalistes de L'Équipe ont ainsi rapporté que des joueurs ont été jusqu'à s'insulter sur le terrain dans les moments chauds.

Ainsi, un clash Pogba-Rabiot a éclaté en fin de match. Avant cela, ce sont Raphaël Varane et Benjamin Pavard qui se sont envoyé des noms d'oiseaux en raison des lacunes défensives sur le côté droit, ce dernier rejetant la faute sur Pogba «qui ne foutait rien» en défense. Résultat des courses, Varane et Pogba y sont allés de leur prise de bec, Pavard et le milieu de Manchester aussi.