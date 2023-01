Contestation : Les blocages de routes se poursuivent avec intensité au Pérou

Après la prolongation de l’état d’urgence décrétée samedi à Lima et dans plusieurs autres régions, plus d’une centaine de barrages étaient en place dimanche dans tout le pays.

Barrages routiers et manifestations appelant à la démission de la présidente Dina Boluarte se poursuivaient dimanche au Pérou, au lendemain de la prolongation de l’état d’urgence à Lima et dans d’autres régions du pays.

Blocages dans onze régions

Cette mesure, décrétée samedi et en vigueur pour 30 jours, autorise l’armée à intervenir pour maintenir l’ordre et entraîne la suspension de plusieurs droits constitutionnels comme la liberté de circulation et de réunion et l’inviolabilité du domicile. Outre Lima, les départements de Cusco et Puno (sud) sont notamment soumis à l’état d’urgence, de même que le port de Callao, à côté de Lima. L’état d’urgence avait été décrété mi-décembre dans tout le pays, pour 30 jours.