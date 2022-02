cinéma : Les blockbusters se dévoilent au Super Bowl

«Doctor Strange 2», «Nope», «Ambulance»: découvrez les images de films montrées en exclu lors du championnat américain.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness», le 4 mai 2022 au cinéma. DR

C’est la tradition: la mi-temps de l’événement sportif le plus suivi aux États-Unis est souvent attendue autant que le match lui-même. Et les images dévoilées des blockbusters les plus attendus de l’année font presque autant de bruit que le résultat de la finale du championnat de la NFL. Voici un aperçu de ce qui a été montré dimanche 13 février 2022 lors du Super Bowl, dans l’écrin flambant neuf du SoFi Stadium à Inglewood (Californie).

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» Le super-héros Marvel reviendra sur grand écran le 4 mai 2022, six ans après la sortie du premier volet. La longue bande-annonce montre Benedict Cumberbatch dans la peau de Stephen Strange, en proie à des cauchemars réguliers. On le voit discuter avec Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) du multiverse, ou encore se battre contre une espèce de pieuvre géante. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les images en mettent plein les mirettes.

«Nope» Après «Get Out» et «Us», Jordan Peele s’est vite imposé comme une figure du cinéma d’horreur contemporain. Star de «Get Out» Daniel Kaluuya reprend du service de son nouveau long métrage qui promet frissons et émotions. Sortie suisse prévue pour le 3 août 2022.

«Le Secret de la cité perdue» Mise en scène par les frères Aaron et Adam Nee, cette comédie d’action qui a l’air bien débile réunit Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt. What Else? Dès le 20 avril 2022 sur les écrans romands.

«Ambulance» Un matin ensoleillé à Los Angeles, un braquage de banque, une course-poursuite: porté par Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II, le prochain film de Michael Bay («Bad Boys», «Armageddon», «Pearl Harbor», «Transformers»), promet de l’action, de l’action et de l’action! Le 23 mars 2022 sur les écrans romands.

«Moon Knight» La première bande-annonce de la série Marvel avec Oscar Isaac dans le rôle-titre était sortie le 18 janvier 2022, mais le Super Bowl a été l’occasion de dévoiler de nouvelles images du show, à découvrir dès le 30 mars 2022 sur Disney+.

«Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir» Après un premier teaser qui ne montrait rien, Prime Video a diffusé la première bande-annonce de la série dérivée du «Seigneur des anneaux», à découvrir ici.

Quant au géant Netflix, il a profité de l’événement sportif pour diffuser un spot de 60 secondes qui montre des extraits des films à venir en 2022. Au menu: «Adam à travers le temps» avec Ryan Reynolds, «The Gray Man» avec Ryan Gosling, «Day Shift» avec Jamie Foxx, ou encore «À Couteaux tirés 2», et «Enola Holmes 2».