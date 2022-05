Play-off de NHL : Les Blues perdent leur gardien, puis le match

Colorado a remporté dans la nuit de samedi à dimanche l’acte III de la demi-finale de la Conférence Ouest (2-5), reprenant l’avantage dans la série.

«Jordan Binnington est le cœur et l’âme de notre équipe, a expliqué le capitaine de St.Louis Ryan O’Reilly, auteur d’un but et d’un assist. Cela nous a cassés dans notre élan et nous avons mis du temps pour nous en remettre.» Avec seulement quatre buts encaissés sur les 85 tirs reçus, le dernier rempart était jusqu’ici l’un des joueurs majeurs de cette série au meilleur des 7 matches.