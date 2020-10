En sortant du travail, vous glissez une lettre dans une boîte jaune de La Poste au coin de la rue. Mais même en courrier A, il n’est pas certain qu’elle atteigne son destinataire le lendemain. Car plus de la moitié des boîtes ne sont plus vidées après 10 heures les jours de semaine, comme le révèle le magazine de défense des consommateurs « Saldo ».

Selon ce dernier, seul un tiers des boîtes aux lettres sont vidées après 17 heures. Le dimanche, elles ne sont que 12%. Et ce, alors que La Poste avait annoncé des levées plus adaptées il y a neuf ans.

Boîtes «inutiles»

En semaine, la Poste vide 4411 de ses quelque 14’500 boîtes aux lettres jaunes après 17 heures, selon le magazine «Saldo». Seuls 459 points de dépôt sont vidés après 19 heures, et 194 le dimanche après 17 heures. Parmi les boîtes qui sont vidées après 19 heures, 40 se trouvent dans la région de Bâle, 11 à la gare de Berne (dont 3 sont directement adjacentes), 9 à la gare de Zurich, 11 à la gare de Lucerne et 6 à la gare de Lausanne.

Courrier en baisse

Si elle reconnaît avoir une responsabilité sociale et écologique à endosser, La Poste fait également valoir les impératifs économiques auxquels elle répond. Et ajoute que de nouvelles bornes de dépôt et de retrait automatique «MyPost24», disponibles à toute heure du jour et de la nuit, sont en cours de construction.